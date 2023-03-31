РФ останется без японских двигателей для дронов "Орлан-10": снова вводят санкции

Новый пакет санкций предусматривает не только запрет на поставку комплектующих к БПЛА и самих беспилотников, но и целого ряда электронных компонентов.

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Власти Японии приняли решение о введении очередного пакета санкций против России за агрессию против Украины. Как сообщает агентство Интерфакс, с 7 апреля 2023 года Минэкономики Японии запретит поставки в Россию высокотехнологического оборудования и компонентов, в который входят беспилотники, двигатели, запчасти и комплектующие к ним.

По данным расследования агентства Reuters и Британского института оборонных исследований, российские беспилотники "Орлан-10", которые используются в войне против Украины, собраны в основном из компонентов производства иностранных компаний. Среди них есть японские двигатели FG-40, выпускаемые Saito Seisakusho. Эти двигатели обычно применяются для радиоуправляемых моделей самолетов и поставляются в 24 страны, в том числе и в Россию. Однако среди клиентов японской фирмы нет российской компании "Центр специальных технологий", производящей "Орланы-10". Поэтому предполагается, что российский производитель закупает японские комплектующие через третьих лиц.

Кроме того, под запрет попадает оборудование для навигации, оптическая техника, наборы для моделирования, кабели, бинокли и аппаратура для аэрофотосъемки.

В сегменте крупного оборудования, которое попало под запрет, значится строительная техника, двигатели для кораблей, изделия из стали и алюминия, и любой тип продукции, связанной с аэрокосмической, строительной, металлургической отраслями или связью.

Ранее Фокус писал, что Японии ввела санкции против 73 российских организаций, финансовых учреждений и 48 россиян, причастных к вторжению РФ в Украину, сообщает МИД страны.