ФСБ планировала в Донецке диверсии с БПЛА Supercam, но в РФ закончились комплектующие

Известно, что для производства дронов нужно закупить за границей термографические и HD-камеры, однако даже достаточное финансирование спецслужбы РФ не решило оперативно этот вопрос.

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ФСБ не может закупить беспилотники Supercam для осуществления диверсий на территории временно оккупированного Донецка. Причиной стали международные санкции, о чем сообщили в Центре национального сопротивления 10 апреля.

Отмечается, что у РФ были планы приобрести БПЛА Supercam, чтобы в будущем их использовать на временно оккупированных территориях Украины, однако по всей видимости от этой идеи им придется отказаться из-за нехватки комплектующих.

"В оккупированном Донецке сотрудники центра специального назначения ФСБ РФ намерены в текущем месяце закупить три БПЛА Supercam для использования в рамках диверсионной работы", — говорится в сообщении.

Производит данный тип беспилотников компания "Беспилотные системы", которая расположена в Ижевске. Несмотря на достаточное финансирование, которым обеспечивает Кремль структуру, они не могут провести базовую подготовку по эксплуатации этих дронов.

Производство задерживается из-за поставок термографических и HD-камер, которых в наличии у РФ нет, а из-за международных санкций их закупить достаточно сложно.

РФ не может продолжать производство БПЛА Фото: Википедия

Напомним, 31 марта сообщалось, что РФ останется без японских двигателей для дронов "Орлан-10". Новый пакет санкций от Токио предусматривает не только запрет на поставку комплектующих к БПЛА и самих беспилотников, но и целого ряда электронных компонентов.

29 марта сообщалось, что Китай передает РФ средства для обнаружения дронов, однако Украина их может легко вычислять при помощи дешевых китайских приборов.