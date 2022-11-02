Воронки глубиной от 3 до 5 м: Nord Stream AG изучила место подрыва "Северного потока"

По данным компании, воронки в морском дне от взрывов расположены на расстоянии около 250 метров друг от друга. Трубопровод между ними разрушен.

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Оператор российских газопроводов "Северный поток" компания Nord Stream AG объявил о завершении сбора данных в месте повреждения первой нитки трубопровода в исключительной экономической зоне Швеции.

Во время осмотра места аварии на морском дне на расстоянии около 250 м друг от друга обнаружены воронки глубиной от 3 до 5 м. Участок трубы между воронками разрушен, радиус разлета ее фрагментов составил не менее 250 м.

В компании заявили, что эксперты продолжают анализ полученных данных.

Ранее российское Минобороны обвинило в подрыве британские Военно-морские силы, которые якобы организовали и атаку на корабли Черноморского флота РФ в Севастополе 29 октября.

Президент России Владимир Путин утверждает, что подрыв газопроводов устроили конкуренты россиян, которые добиваются повышения цен на газ.

Ранее сообщалось, что Швеция не допустила РФ к расследованию взрыва "Северного Потока". Также Фокус писал о том, что эксперты склоняются к версии, что именно Россия совершила диверсию на газопроводах. Ей это выгодно, так как появилась возможность объявить форс-мажор и избежать наказания за срывы поставок газа, и при этом продолжать шантажировать Европу энергетический кризисом.

Напомним, взрывы в Балтийском море произошли 27 сентября, после чего обнаружились утечки на двух подводных газопроводах, которые проходят из РФ в Германию. Шведские сейсмологи определили, что сила взрыва соответствовала более чем 100 кг динамита.