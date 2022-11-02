Вирви глибиною від 3 до 5 м: Nord Stream AG вивчила місце підриву "Північного потоку"

За даними компанії, вирви у морському дні від вибухів розташовані на відстані близько 250 метрів одна від одної. Трубопровід між ними зруйновано.

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Оператор російських газопроводів "Північний потік" компанія Nord Stream AG оголосив про завершення збору даних у місці пошкодження першої нитки трубопроводу у винятковій економічній зоні Швеції.

Під час огляду місця аварії на морському дні на відстані близько 250 м один від одного виявлено вирви глибиною від 3 до 5 м. Ділянка труби між лійками зруйнована, радіус розльоту її фрагментів становив не менш як 250 м.

У компанії заявили, що експерти продовжують аналіз даних.

Раніше російське Міноборони звинуватило у підриві британські Військово-морські сили, які нібито організували й атаку на кораблі Чорноморського флоту РФ у Севастополі 29 жовтня.

Президент Росії Володимир Путін стверджує, що підрив газопроводів влаштували конкуренти росіян, які вимагають підвищення цін на газ.

Раніше повідомлялося, що Швеція не допустила РФ до розслідування вибуху Північного потоку. Також Фокус писав про те, що експерти схиляються до версії, що саме Росія здійснила диверсію газопроводами. Їй це вигідно, оскільки з'явилася можливість оголосити форс-мажор та уникнути покарання за зриви постачання газу, і водночас продовжувати шантажувати Європу енергетичною кризою.

Нагадаємо, вибухи в Балтійському морі сталися 27 вересня, після чого виявився витік на двох підводних газопроводах, які проходять із РФ до Німеччини. Шведські сейсмологи визначили, що сила вибуху відповідала більш ніж 100 кг динаміту.