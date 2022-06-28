В Москве продажи гаджетов и бытовой техники обвалились на 50%

Ритейлеры надеются, что ситуацию спасут дешевые китайские товары и узаконенная контрабанда.

В течение первой половины июня магазины и торговые центры столицы РФ смогли сбыть электроники и бытовой техники на 50% меньше, чем за тот же период в 2021 году. Об этом сообщает издание "Коммерсант" со ссылкой на отчет Focus Technologies.

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СМИ сообщает, что цены немного снизились по сравнению с мартовскими, однако уровня января 2022 года они не достигли. Покупатели предпочитают недорогие гаджеты и расходники. При этом отмечается спад покупательской активности и в онлайновых магазинах.

Согласно данными консалтинговой компании Focus Technologies, в июне товарооборот в Москве снизился на 48% по сравнению с июнем 2021 года. Количество покупок тоже просело — на 9%. В компании сообщили и о замедлении роста цен. Российские аналитики утверждают, что в марте цены выросли на 28%, а потом упали до 14%. Снижение цен связывают с тем, что россияне стали чаще покупать дешевые товары, особенно это касается таких расходных материалов, как картриджи для принтеров, фильтры для кофемашин, посуду и пр.

Один из ритейлеров сообщил изданию, что в его сети продажи бытовой техники упали на 35% весной, а в начале снизились еще на 20–25%. В МТС заявили о сокращении продаж смартфонов на 30% в мае-июне. В "МегаФоне" в конце весны и начале лета тоже "отмечают значительное снижение спроса на электронику и.. падение доли онлайн-продаж", — пишет медиа. В "Ситилинк" надеются, что китайские товары спасут ситуацию — цены будут низкими, а ассортимент широким.

Некоторые ритейлеры полагают, что объемы продаж в магазинах электроники и бытовой техники вернутся к прежнему уровню "не раньше осени или даже зимы". Они считают, что повлиять на ситуацию сможет так называемый "параллельный импорт" (проще говоря, контрабанда), и что его "влияние будет сдерживать рост цен на 20–30%".

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