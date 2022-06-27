Россия надеется достичь технологического суверенитета через 10-20 лет

Спецпредставитель Путина по цифровизации заявил, что в РФ создадут "Алмазный фонд технологий".

На днях Дмитрий Песков, спецпредставитель президента РФ по цифровизации, в интервью агентству "РИА Новости" рассказал о том, что Россия сможет стать суверенной страной в технологическом плане самое позднее через 20 лет. По словам чиновника, Кремлю необходимо создать так называемый "Алмазный фонд технологий", передает 3dnews.ru.

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Песков рассказал, что фонд должен будет включать некоторые отечественные разработки, имеющие первостепенное значение для работы критически важной инфраструктуры России и применяемые в случае разного рода форс-мажорных ситуаций.

По словам Пескова, он считает вполне реальным срок в 10-20 лет для достижения так называемого "технологического суверенитета", если за это время появятся "30-50 собственных линий передовых разработок, включенные в "Алмазный фонд технологий" и позволяющие обеспечить работу таких отраслей, как "продовольствие, безопасность, медицина, связь" даже в случае катаклизмов.

Спецпредставитель Путина по цифровизации также отметил, что под "алмазными" имеются ввиду полностью российские технологии, дающие технологическое превосходство, либо такие технологии, которые есть "еще у 3–5 стран в мире", и дающие "технологический паритет". Песков сказал, что фонд должен будет постоянно пополняться новыми разработками, "так как они в отличие от алмазов, которые вечны, имеют свойство обесцениваться, то есть устаревать и терять актуальность", — пишет СМИ.

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