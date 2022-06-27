Россия надеется достичь технологического суверенитета через 10-20 лет
Спецпредставитель Путина по цифровизации заявил, что в РФ создадут "Алмазный фонд технологий".
На днях Дмитрий Песков, спецпредставитель президента РФ по цифровизации, в интервью агентству "РИА Новости" рассказал о том, что Россия сможет стать суверенной страной в технологическом плане самое позднее через 20 лет. По словам чиновника, Кремлю необходимо создать так называемый "Алмазный фонд технологий", передает 3dnews.ru.
Песков рассказал, что фонд должен будет включать некоторые отечественные разработки, имеющие первостепенное значение для работы критически важной инфраструктуры России и применяемые в случае разного рода форс-мажорных ситуаций.
По словам Пескова, он считает вполне реальным срок в 10-20 лет для достижения так называемого "технологического суверенитета", если за это время появятся "30-50 собственных линий передовых разработок, включенные в "Алмазный фонд технологий" и позволяющие обеспечить работу таких отраслей, как "продовольствие, безопасность, медицина, связь" даже в случае катаклизмов.
Спецпредставитель Путина по цифровизации также отметил, что под "алмазными" имеются ввиду полностью российские технологии, дающие технологическое превосходство, либо такие технологии, которые есть "еще у 3–5 стран в мире", и дающие "технологический паритет". Песков сказал, что фонд должен будет постоянно пополняться новыми разработками, "так как они в отличие от алмазов, которые вечны, имеют свойство обесцениваться, то есть устаревать и терять актуальность", — пишет СМИ.
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