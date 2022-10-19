Найсильніший провал за 9 років: світові продажі смартфонів продовжують зменшуватися

Світові лідери Samsung та Apple зберегли свої позиції, а ось показники китайських брендів знизилися вдвічі.

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Третій квартал 2022 року став для світового ринку смартфонів найгіршим за останні 9 років. Агентство Bloomberg спробувало розібратися, чому люди почали купувати менше ґаджетів.

За даними дослідницької компанії Canalys, у липні-вересні спад, який спостерігався з початку року, продовжився — постачання смартфонів упали на 9%. Аналітики припускають, що попит продовжуватиме падати ще як мінімум дев'ять місяців — до липня 2023 року. На продаж смартфонів найсильніше вплинули пандемія, зростання цін на енергоносії, підвищення відсоткових ставок та економічний спад у Китаї. Через фінансові проблеми багатьом людям по всьому світу довелося відмовитися від покупок заради економії.

"На початку сезону розпродажів споживачі, які відкладали покупки, чекатимуть великих знижок та великих рекламних акцій, а також значного зниження цін. Порівнюючи з періодом високого попиту минулого року, в четвертому кварталі очікується повільний, але стабільний святковий розпродаж", — прокоментував аналітик Canalys Саньям Чаурасіа.

[ + – ] Графік від Canalys, що показує попит на смартфони Фото: Bloomberg

Samsung Electronics, яка не дуже спирається на ринок КНР, зберегла свої провідні позиції у світі з часткою в 22%, завдяки великим знижкам та рекламним акціям. Показники китайських виробників Xiaomi Corp, Vivo та Oppo у 2022 році впали приблизно вдвічі, і тільки Apple Inc порівняно стабільно продавала свої iPhone – завдяки моделям 14-го покоління, випущеним у вересні, компанія збільшила частку ринку на 18%.

Втім, у Apple не все так утішно, адже за даними аналітичної компанії The Information, розробник зупиняє виробництво iPhone 14 Plus. Передбачається, що компанія ухвалила таке рішення через низький попит на цю модель. Також, Bloomberg News стало відомо, що у вересні Apple планувала збільшити обсяги виробництва, але потім відмовилася від цієї ідеї.

Раніше з'явилася інформація, що в усьому світі падає попит на смартфони. Стабільними залишаються лише продажі преміальних моделей вартістю понад $900. На думку експертів, багато споживачів просто стали рідше міняти старі телефони на нові.

Повідомлялося також про швидке подорожчання смартфонів китайських брендів Xiaomi та Oppo. Справа в тому, що виробник літію Ganfeng Lithium підняв ціни на свою продукцію, що призвело до підвищення собівартості акумуляторів.