Китайські смартфони подорожчають: стало відомо, чому Xiaomi та Oppo піднімуть ціни

Собівартість акумуляторів зросте, це вплине на цінник гаджетів.

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Китайська компанія, що займається виробництвом літію, Ganfeng Lithium Co., підняла ціни. Це вплине на собівартість смартфонів, повідомляє bloomberg.com.

Видання пише, що через подорожчання літію, компанія-виробник компактних акумуляторів, Xinyu Ganfeng Electronics Co., змушена підвищити ціни на свою продукцію, яка, як правило, використовується в побутовій електроніці та гаджетах на зразок навушників, телефонів, смартгодинників, фітнес-браслетів. За даними ЗМІ, такі бренди, як Xiaomi та Oppo, які закуповують батареї у Xinyu Ganfeng Electronics Co., повинні підвищити ціни на гаджети, оскільки їхня собівартість зросте. У майбутньому купити смартфони Xiaomi або Oppo за низькими цінами навряд чи вдасться.

Материнська компанія Xinyu Ganfeng Electronics Co. пояснила в офіційному листі, адресованому компаніям-партнерам, що елементи, що використовуються у виробництві акумуляторів, подорожчали. Китайський виробник літію підтвердив зміст листа, з яким ознайомився Bloomberg News, але нічого не повідомив про ріст цін для своїх клієнтів.

Представник компанії, що виробляє невеликі полімерні літієві батареї для "розумних" пристроїв, які можна носити, і батареї для Bluetooth-гарнітур, в коментарі медіа сказав, що ціни на мінерали (карбонат літію, оксид кобальту і графіт) просто "величезні". На цінники на анодні матеріали також вплинули обмеження виробництва у внутрішній Монголії, йдеться в статті.

Попит на акумуляторні метали різко зріс, оскільки їх використання розширюється від побутової електроніки до електромобілів, а глобальна відмова від викопного палива набирає обертів. Але водночас виробники щосили намагаються надолужити втрачене через проблеми з логістикою, пов'язані з Covid-19, і відсутність інвестицій у попередні 2 роки.

Підвищення цін стурбувало деяких виробників, оскільки завищені витрати можуть вплинути на маржу та безпеку сировини. Виробники акумуляторів намагаються зафіксувати ціни на сировину.

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