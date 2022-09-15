Китайские смартфоны подорожают: стало известно, почему Xiaomi и Oppo поднимут цены

Себестоимость аккумуляторов возрастет, это повлияет на ценник гаджетов.

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Китайская компания, занимающаяся производством лития, Ganfeng Lithium Co., поднял цены. Это отразится на себестоимости смартфонов, сообщает bloomberg.com.

Издание пишет, что из-за подорожания лития, компания-производитель компактных аккумуляторов, Xinyu Ganfeng Electronics Co., вынуждена будет повысить цены на свою продукцию, которая, как правило, используются в бытовой электронике и гаджетах вроде наушников, телефонов, смарт-часов, фитнес-браслетов. По данным СМИ, такие бренды, как Xiaomi и Oppo, которые закупают батареи у Xinyu Ganfeng Electronics Co., должны будут повысить цены на гаджеты, так как их себестоимость вырастет. В будущем купить смартфоны Xiaomi или Oppo по низким ценам вряд ли получится.

Материнская компания, Xinyu Ganfeng Electronics Co., пояснила в официальном письме, адресованном компаниям-партнерам, что элементы, использующиеся при производстве аккумуляторов, подорожали. Китайский производитель лития подтвердил содержание письма, с которым ознакомилось Bloomberg News, но ничего не сообщил о росте цен для своих клиентов.

Представитель компании, производящей небольшие полимерные литиевые батареи для "умных" носимых устройств и батареи для Bluetooth-гарнитур, в комментарии медиа сказал, что цены на минералы (карбонат лития, оксид кобальта и графит) просто "огромные". На ценники на анодные материалы также повлияли ограничения производства во Внутренней Монголии, говорится в статье.

Спрос на аккумуляторные металлы резко вырос, поскольку их использование расширяется от бытовой электроники до электромобилей, а глобальный отказ от ископаемого топлива набирает обороты. Но в то же время производители изо всех сил пытаются наверстать упущенное из-за проблем с логистикой, связанных с Covid-19, и отсутствия инвестиций в предыдущие 2 года.

Повышение цен обеспокоило некоторых производителей, так как завышенные затраты могут повлиять на маржу и безопасность сырья. Производители аккумуляторов стараются зафиксировать цены на сырье.

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