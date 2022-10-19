Сильнейший провал за 9 лет: мировые продажи смартфонов продолжают сокращаться

Мировые лидеры Samsung и Apple сохранили свои позиции, а вот показатели китайских брендов снизились в два раза.

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Третий квартал 2022 года стал для мирового рынка смартфонов худшим за последние 9 лет. Агентство Bloomberg попыталось разобраться, почему же люди стали покупать меньше гаджетов.

По данным исследовательской компании Canalys, в июле-сентябре спад, наблюдаемый с начала года, продолжился — поставки смартфонов упали на 9%. Аналитики предполагают, что спрос продолжит падать еще как минимум девять месяцев — до июля 2023 года. На продажи смартфонов сильнее всего повлияли, пандемия, рост цен на энергоносители, повышение процентных ставок и экономический спад в Китае. Из-за финансовых проблем многим людям по всему миру пришлось отказаться от покупок ради экономии.

"В начале сезона распродаж потребители, которые откладывали покупки, будут ожидать больших скидок и крупных рекламных акций, а также значительного снижения цен. По сравнению с периодом высокого спроса в прошлом году в четвертом квартале ожидается медленная, но стабильная праздничная распродажа", — прокомментировал аналитик Canalys Саньям Чаурасиа.

[ + – ] График от Canalys, показывающий спрос на смартфоны Фото: Bloomberg

Samsung Electronics, которая не очень-то опирается на рынок КНР, сохранила свои лидирующие позиции в мире с долей в 22%, чему способствовали большие скидки и рекламные акции. Показатели китайских производителей Xiaomi Corp, Vivo и Oppo в 2022 году упали примерно в два раза, и только Apple Inc относительно стабильно продавала свои iPhone — благодаря моделям 14-го поколения, выпущенным в сентябре, компания увеличила долю рынка на 18%.

Впрочем, у Apple не все так радужно, ведь по данным аналитической компании The Information, разработчик останавливает производство iPhone 14 Plus. Предполагается, что компания приняла такое решение из-за низкого спроса на эту модель. Кроме того, Bloomberg News стало известно, что в сентябре Apple планировала увеличить объемы производства, но потом отказалась от этой идеи.

Ранее появилась информация, что во всем мире падает спрос на смартфоны. Стабильными остаются лишь продажи премиальных моделей стоимостью более $900. По мнению экспертов, многие потребители просто стали реже менять старые телефоны на новые.

Сообщалось также о скором подорожании смартфонов китайских брендов Xiaomi и Oppo. Дело в том, что производитель лития Ganfeng Lithium поднял цены на свою продукцию, а это привело к повышению себестоимости аккумуляторов.