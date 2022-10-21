Стоят целое состояние: эксперты назвали cтарые телефоны, которые не стоит выбрасывать

Спустя десятки лет, некоторые модели можно выгодно продать, если они сохранились в хорошем состоянии.

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Многие пользователи хранят дома старые мобильные телефоны, которые можно дорого продать ценителям. Исследователи из британской компании Protect Your Bubble рассказали, какие модели можно выгоднее всего продать на современном рынке, передает Daily Mail.

Список возглавляет Motorola DynaTAC 8000X и не удивительно, ведь он стал самым первым в мире мобильным телефоном. Сейчас его средняя цена на интернет-площадке eBay составляет 1776 фунтов стерлингов ($1965). Примечательно, что в 1985 году он продавался почти в два раза дороже — 3000 фунтов стерлингов, и далеко не каждый мог себе позволить такое чудо техники.

Вторым по стоимости ретро-мобильником назвали HTC Touch Diamond2, который вышел в 2009, на год позже iPhone 3G второго поколения от Apple, и позиционировался как "персональный цифровой помощник" на базе Windows. В 2022 году такой гаджет продали за 542,90 фунтов ($600), хотя 13 лет назад он стоил около $145. Это было первое сенсорное устройство с простым интерфейсом TouchFLO 3D, который стал альтернативой гаджетам Apple.

Тройку лидеров замыкает первая модель iPhone, которую также называют iPhone 2G. Как выяснили исследователи, в Великобритании ее средняя цена составляет 542 фунта или почти $600. Второе поколение смартфонов Apple также ценится коллекционерами — в среднем за него предлагают $333.

Стоит рассказать, что совсем недавно нераспакованный iPhone 1 продали на аукционе за $40 тысяч. Как заверили организаторы, устройство ни разу не использовалось и хранилось в оригинальной заводской упаковке, включая запаянную пленку.

Другие дорогостоящие старые телефоны:

Motorola RAZR2 — $341

Motorola Microtac 9800X — $264,79

Nokia 7280 (телефон-помада) — $200

Вышеперечисленные модели мобильных телефонов стоят дороже всего по отдельности, но пользуются небольшим спросом. К примеру, Motorola DynaTAC 8000X за год продали всего 12 раз. Что касается массовых продаж, то самыми популярными оказались Nokia 6630: с мая 2021 года по май 2022 на eBay продали 1614 штук. Nokia 6310i 2002 года стал вторым по продаваемости (1444 штук), но первым по прибыльности — он принес владельцам суммарно 68 517 фунтов или $75 832.

Директор Protect Your Bubble Джеймс Браун отметил, что многие люди готовы заплатить большую сумму за старые телефоны. На фоне повышения цен владельцам самое время задуматься о продаже ненужных гаджетов сейчас или в будущем, когда актуальные модели устареют.

"Помните, чем лучше состояние, тем выгоднее будет цена. Позаботьтесь о гаджете, поместив его в футляр или коробку, регулярно чистите его и обновляйте программное обеспечение", — посоветовал Джеймс Браун.

Исследования показали, что всего британцы хранят около 527 млн устройств, и больше всего среди них именно мобильных телефонов. Как выяснили аналитики Ofcom, 45% британских домохозяйств имеют два мобильных телефона, а исследование giffgaff показало, что почти 30 миллионов человек до сих пор пользуются старыми моделями.

Тем временем, мировые продажи смартфонов падают весь 2022 год. В третьем квартале аналитики зафиксировали сильнейшее падение за последние 9 лет.