"Якщо ви зробите це одного дня": 106-річна жінка розкрила секрет свого довголіття (відео)

У будинку для літніх людей, де наразі проживає Флоренс, стверджують, що жінка досі зустрічається зі своїми друзями та вболіває за улюблену спортивну команду.

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Флоренс Хакман зі Сполучених Штатів Америки завдячує своєму довголіттю позитивному настрою та любові до віскі. Про це пише UPI.

Жінка вже відсвяткувала свій 106-й день народження в будинку для літніх людей в Огайо.

Її прозвали "Вогняна куля Фло" після того, як любов Флоренс до віскі призвела до того, що один з виробників цього міцного напою надіслав їй подарункові пляшки та сувеніри на 105-й день народження.

"Я просто намагаюся бути доброю до людей і намагаюся жити один день за одним — ось і все. Якщо ви зробите це одного дня, то зможете перейти до наступного. Ось що ви повинні робити — один раз за день — думати, що я маю зробити сьогодні", — сказала Хакман.

Вона наголосила, що потрібно продовжувати рухатися так довго, як тільки ви це можете.

У будинку для літніх людей повідомили, що Хакман все ще відвідує щоденні "щасливі години" зі своїми друзями і уважно стежить за своєю улюбленою спортивною командою — "Цинциннаті Бенгалс".

Нагадаємо, жінка закопала телефон поруч з померлим котом, за що її посадили до в'язниці на два роки.

Фокус також писав про те, що чоловік знайшов дві пари зубів на своєму задньому дворі, після чого туди з'їхались науковці.