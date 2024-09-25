Мужчина съел 720 яиц за месяц, чтобы посмотреть, что произойдет с его организмом (видео)

Ник Норвиц ел по 24 яйца в день в течение целого месяца, чтобы проверить, как на это скажется на его организме. Результаты оказались неожиданными для многих.

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Доктор Ник Норвиц из США принял вызов и съесть 720 яиц за месяц, чтобы проверить, действительно ли верно убеждение, что это повышает уровень холестерина. Об этом он рассказал в одном из своих последних роликов в YouTube.

Мужчина ел по 24 яйца в день в течение целого месяца, чтобы посмотреть, что произойдет с его организмом. Результаты оказались неожиданными для многих.

Ник Норвиц, докторант Гарвардского университета, поставил перед собой задачу съесть 720 яиц за четыре недели, чтобы проследить, как это повлияет на его организм. Долгое время считалось, что слишком много яиц вредно, что они могут повысить уровень холестерина и вызвать проблемы с сердцем.

Однако в последние годы это было оспорено. Доктор Норвиц был уверен, что уровень липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) действительно снизится, если он в течение месяца будет съедать по одному яйцу каждый час в день. Поэтому он решил провести пищевой эксперимент, чтобы выяснить это.

Мужчина ел по 24 яйца в день в течение целого месяца Фото: YouTube

Мужчина, получивший докторскую степень в области метаболизма человеческого мозга в Оксфордском университете, опубликовал свои результаты на YouTube. Раскрывая свой план питания, он показал изображение более 40 картонных коробок из-под яиц, собранных в его комнате во время эксперимента. Он не указал, какие еще продукты он ест помимо яиц и каков его распорядок дня, но сказал, что после первых двух недель он также начал употреблять 60 граммов углеводов в день. Это эквивалентно двум бананам или 21 унции черники. Доктор Норвиц объяснил, как это может помочь снизить уровень холестерина.

"Я предположил, что употребление 720 яиц в течение одного месяца, что составляет 133 200 мг холестерина, не приведет к повышению уровня холестерина. Точнее, не повысит уровень холестерина ЛПНП. И действительно, не повысило, ни на йоту. Несмотря на то, что количество холестерина в моем рационе увеличилось более чем в пять раз, уровень холестерина ЛПНП действительно снизился", — сказал он, делясь своими выводами.

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