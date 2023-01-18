"Вона одержима". Інсайдери розповіли про те, як Ріанна виховує свого первістка

На Супербоулі-2023 зірка планує виступити зі своїм піврічним сином.

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Інсайдери розповіли про ставлення Ріанни та її бойфренда, репера ASAP Rocky до їхнього первістка. Про це пише People.

Як повідомляє джерело, близьке до зіркової пари, співачка та її коханий насолоджуються часом, поки їхня дитина ще зовсім маленький.

"Ріанні подобається бути мамою. Вона одержима своїм маленьким хлопчиком", — зізнається інсайдер видання, додаючи, що ASAP Rocky також дуже залучений до виховання первістка та "просто чудовий батько".

[ + – ] Ріанна та її бойфренд Фото: Getty Images

Ріанна та Ракім Маєрс вперше стали батьками у травні 2022. У знаменитостей народився син, якого вони понад пів року не показували публіці. Втім, у грудні цього ж року співачка поділилася кумедним відео у TikTok, на якому показала обличчя малюка.

[ + – ] Ріанна та її бойфренд Фото: Getty Images

Також повідомлялося, що зовсім скоро зірка сцени залучить свого первістка до світу шоу-бізнесу: вона планує виступити разом із сином на Супербоулі у лютому 2023, адже не хоче, щоб її малюк пропустив таку можливість.

Цікаво, що саме для People Ріанна та батько її дитини знялися у "вагітній" фотосесії на початку 2022 року та повідомили новину про поповнення в родині.

Нагадаємо, Ріанна поділилася тизером свого виступу на "Супербоулі-2023".

Також Фокус писав про розкішний вихід Ріанни на церемонії нагородження премією "Золотий глобус-2023".