"Она одержима". Инсайдеры рассказали о том, как Рианна воспитывает своего первенца

На Супербоуле-2023 звезда планирует выступить со своим полугодовалым сыном.

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Инсайдеры рассказали об отношении Рианны и ее бойфренда, рэпера ASAP Rocky к их первенцу. Об этом пишет People.

Как сообщает источник, близкий к звездной паре, певица и ее возлюбленный наслаждаются временем, пока их ребенок совсем маленький.

"Рианне нравится быть мамой. Она одержима своим маленьким мальчиком", — признается инсайдер издания, добавляя, что ASAP Rocky также очень вовлечен в воспитание первенца и "просто замечательный отец".

[ + – ] Рианна и ее бойфренд Фото: Getty Images

Рианна и Раким Майерс впервые стали родителями в мае 2022 года. У знаменитостей родился сын, которого они более полугода не показывали публике. В декабре этого же года певица поделилась забавным видео в TikTok, на котором показала лицо малыша.

[ + – ] Рианна и ее бойфренд Фото: Getty Images

Также сообщалось, что совсем скоро звезда сцены привлечет своего первенца в мир шоу-бизнеса: она планирует выступить вместе с сыном на Супербоуле в феврале 2023, ведь не хочет, чтобы ее малыш упустил такую возможность.

Интересно, что именно для People Рианна и отец ее ребенка снялись в "беременной" фотосессии в начале 2022 года и сообщили новость о скором пополнении в семье.

Напомним, Рианна поделилась тизером своего выступления на "Супербоуле-2023".

Также Фокус писал о роскошном выходе Рианны на церемонии награждения премией "Золотой глобус-2023".