В роскошном платье от-кутюр. Рианна посетила церемонию "Золотой глобус" с бойфрендом (фото)

Артистку впервые номинировали на премию "Золотой глобус" в категории "Лучший саундтрек".

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34-летняя американская певица Рианна посетила церемонию "Золотой глобус-2023" в роскошном платье от-кутюр. Об этом пишет Vogue.

Для престижного мероприятия в Лос-Анджелесе звезда сцены барбадосского происхождения выбрала черное бархатное платье от Schiaparelli из кутюрной коллекции весна-лето 2022.

На ногах молодой мамы были босоножки на высоком каблуке, а к аутфиту она добавила бархатную сумочку, накидку, трендовые перчатки и украшения от Cartier. Волосы знаменитости были собраны в интересную и необычную прическу.

[ + – ] Рианна Фото: Getty Images

На публику Рианна вышла в компании своего бойфренда, американского рэпера ASAP Rocky (Раким Майерс). Музыкант продемонстрировал классический черный костюм с белой рубашкой и галстуком.

Отметим, что артистку в этом году впервые номинировали на премию "Золотой глобус" в категории "Лучший саундтрек" за композицию Lift Me Up, ставшую саундтреком к фильму Marvel "Черная пантера: Ваканда навсегда".

[ + – ] Рианна с бойфрендом Фото: Getty Images

В мае 2022 года звезда сцены впервые стала мамой. У пары родился сын, имя которого пока не разрывается публике. А лицо показали только в декабре 2022 в соцсетях.

Напомним, Рианна может выступить на Супербоуле-2023 вместе со своим сыном.

Также Фокус писал об образе Рири с роскошными кроссовками за полмиллиона гривен.