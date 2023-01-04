Рианна может выступить со своим сыном на Супербоуле-2023

Малыш родился в мае 2022 и стал первым ребенком знаменитости.

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34-летняя американская певица Рианна может выступить со своим полугодовалым сыном на Супербоуле-2023. Об этом пишет Hollywood Life.

"Это возможность, которая выпадает раз в жизни. Она ни за что на свете не допустит, чтобы ее сын пропустил это", — рассказывает источник, близкий к певице барбадосского происхождения.

Рири должна выступить на Супербоуле-2023 в феврале. Это первое масштабное выступление артиски после ее первых родов. До этого она активно работала над своими бизнесами – линейками косметики и нижнего белья.

Также звезда сцены записала саундтрек к "Черной пантере" от Marvel.

[ + – ] Рианна и Раким Мейерс Фото: Getty Images

В мае 2022 года Рианна и ее бойфренд, рэпер Раким Мейер впервые стали родителями. У звездной пары родился сын, имя которого до сих пор неизвестно. Также долгое время звездные родители скрывали лицо своего первенца. Впрочем, недавно их "поймали" папарацци во время фотосессии на пляже.

34-летняя Рианна признавалась, что ее сын очень смешной и толстый. А материнство пошло ей на пользу.

Напомним, Рианна впервые показала лицо своего первенца в соцсетях.

Также Фокус писал о роскошных кроссовках Рианны за полмиллиона гривен.