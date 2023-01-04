Ріанна може виступити зі своїм сином на Супербоулі-2023

Малюк народився у травні 2022 та став першою дитиною знаменитості.

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34-річна американська співачка Ріанна може виступити зі своїм піврічним сином на Супербоулі-2023. Про це пише Hollywood Life.

"Це можливість, яка випадає раз у житті. Вона нізащо на світі не допустить, щоб її син пропустив це", — розповідає джерело, близьке до співачки барбадоського походження.

Зазначається, що Рірі повинна виступити на Супербоулі-2023 у лютому. Це перший масштабний виступ артиски після перших пологів. До цього вона активно працювала над своїми бізнесами — лінійками косметики та спідньої білизни.

Також зірка сцени записала саундтрек до "Чорної пантери" від Marvel.

[ + – ] Ріанна та Ракім Меєрс Фото: Getty Images

У травні 2022 Ріанна та її бойфренд, репер Ракім Меєр вперше стали батьками. У зіркової пари народився син, ім'я якого досі невідоме. Також тривалий час зіркові батьки приховували обличчя свого первістка. Втім, нещодавно їх "зловили" папараці під час фотосесії на пляжі.

34-річна Ріанна зізнавалася, що її син дуже кумедний та товстий. А материнство пішло їй на користь.

Нагадаємо, Ріанна вперше показала обличчя свого первістка у соцмережах.

Також Фокус писав про розкішні кросівки Ріанни за пів мільйона гривень.