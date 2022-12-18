Ріанна вперше показала обличчя свого сина (фото)

Знаменитість народила первістка у травні 2022 і досі тримає його ім'я в секреті. За лічені години ролик набрав мільйони лайків.

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34-річна американська співачка Ріанна вперше показала обличчя свого сина. Про це пише CNN.

Зірка сцени поділилася кумедним відео в TikTok, на якому семимісячний малюк позує в автокріслі. Тим часом артистка барбадоського походження щось йому розповідає.

За лічені години ролик набрав мільйони лайків. Це перший раз з травня 2022, коли молода мама показує обличчя свого сина, ім'я якого досі триматься в секреті.

[ + – ] Син Ріанни [ + – ] Син Ріанни

Також напередодні папараці "зловили" Ріанну та її бойфренда A$AP Rocky із сином під час фотосесії на пляжі. Судячи з усього, артистка вирішила першою викласти обличчя сина в соцмережі перед тим, як це зроблять ЗМІ.

У травні 2022 34-річна Рірі вперше стала мамою. Протягом семи місяців вона не показувала обличчя сина та не розкривала його імені.

A$AP Rocky та співачка барбадоського походження офіційно не одружені. Хоча повідомлялося, що вони узаконять свої стосунки після народження первістка.

[ + – ] Ріанна з бойфрендом та сином

За час вагітності Ріанна часто демонструвала стильні та відверті вбрання, кардинально змінюючи моду для вагітних.

Нагадаємо, Ріанна з батьком її дитини відвідали фестиваль на Барбадосі у яскравих образах.

Також Фокус писав про одкровення Ріанни щодо її первістка. За словами зіркової мами, малюк дуже кумедний та товстий.