Ріанна вперше показала обличчя свого сина (фото)
Знаменитість народила первістка у травні 2022 і досі тримає його ім'я в секреті. За лічені години ролик набрав мільйони лайків.
34-річна американська співачка Ріанна вперше показала обличчя свого сина. Про це пише CNN.
Зірка сцени поділилася кумедним відео в TikTok, на якому семимісячний малюк позує в автокріслі. Тим часом артистка барбадоського походження щось йому розповідає.
За лічені години ролик набрав мільйони лайків. Це перший раз з травня 2022, коли молода мама показує обличчя свого сина, ім'я якого досі триматься в секреті.
Також напередодні папараці "зловили" Ріанну та її бойфренда A$AP Rocky із сином під час фотосесії на пляжі. Судячи з усього, артистка вирішила першою викласти обличчя сина в соцмережі перед тим, як це зроблять ЗМІ.
У травні 2022 34-річна Рірі вперше стала мамою. Протягом семи місяців вона не показувала обличчя сина та не розкривала його імені.
A$AP Rocky та співачка барбадоського походження офіційно не одружені. Хоча повідомлялося, що вони узаконять свої стосунки після народження первістка.
За час вагітності Ріанна часто демонструвала стильні та відверті вбрання, кардинально змінюючи моду для вагітних.
Нагадаємо, Ріанна з батьком її дитини відвідали фестиваль на Барбадосі у яскравих образах.
Також Фокус писав про одкровення Ріанни щодо її первістка. За словами зіркової мами, малюк дуже кумедний та товстий.