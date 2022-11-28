Ріанна з бойфрендом у яскравих образах відвідали фестиваль на Барбадосі (фото)
Зіркова пара прилетіла на батьківщину артистки.
34-річна американська співачка Ріанна відвідала з бойфрендом регі-фестиваль. Про це пише Daily Mail.
Молода мама та репер A$AP Rocky відірвалися на яскравій події на Барбадосі. Зіркова пара стала гостями музичного регі-фестивалю Imagine Weekend.
Для виходу у світ Рірі обрала яскраво-червону мінісукню Magda Butrym з вирізами на животі. До образу вона додала клатч в тон основного аутфіту та кольє-чокер з бісеру. Волосся зірки сцени барбадоського походження було заплетене в африканські кіски.
Тим часом Ракім Маєрс (справжнє прізвище музиканта) обрав для виходу яскраву кофтину, бриджі кольору хакі, панамку та червону сорочку. На ногах репера були яскраві сандалі з білими шкарпетками.
Зазначимо, що мінісукня Ріанни коштує 1184 фунти стерлінгів (приблизно 53 тисячі гривень).
У травні 2022 Ріанна вперше стала мамою. У них з коханим народився син, ім'я та обличчя якого поки тримається в секреті. Проте відомо, що хлопчик уже володіє мільйонним спадком своїх зіркових батьків.
Нагадаємо, Ріанна приміряла нову колекцію свого білизняного бренду.
Також Фокус писав про те, що найбільше Ріанна любить у своєму синові.