Ріанна з бойфрендом у яскравих образах відвідали фестиваль на Барбадосі (фото)

Зіркова пара прилетіла на батьківщину артистки.

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34-річна американська співачка Ріанна відвідала з бойфрендом регі-фестиваль. Про це пише Daily Mail.

Молода мама та репер A$AP Rocky відірвалися на яскравій події на Барбадосі. Зіркова пара стала гостями музичного регі-фестивалю Imagine Weekend.

Для виходу у світ Рірі обрала яскраво-червону мінісукню Magda Butrym з вирізами на животі. До образу вона додала клатч в тон основного аутфіту та кольє-чокер з бісеру. Волосся зірки сцени барбадоського походження було заплетене в африканські кіски.

Тим часом Ракім Маєрс (справжнє прізвище музиканта) обрав для виходу яскраву кофтину, бриджі кольору хакі, панамку та червону сорочку. На ногах репера були яскраві сандалі з білими шкарпетками.

[ + – ] Ріанна з бойфрендом на Барбадосі

Зазначимо, що мінісукня Ріанни коштує 1184 фунти стерлінгів (приблизно 53 тисячі гривень).

[ + – ] Ріанна з бойфрендом на Барбадосі

У травні 2022 Ріанна вперше стала мамою. У них з коханим народився син, ім'я та обличчя якого поки тримається в секреті. Проте відомо, що хлопчик уже володіє мільйонним спадком своїх зіркових батьків.

Нагадаємо, Ріанна приміряла нову колекцію свого білизняного бренду.

Також Фокус писав про те, що найбільше Ріанна любить у своєму синові.