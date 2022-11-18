У відвертому корсеті. Ріанна приміряла нову колекцію свого білизняного бренду (відео)

Знаменитість активно просуває свіжу капсулу власного бренду.

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34-річна американська співачка Ріанна знялася у рекламному відео нової колекції свого білизняного бренду SAVAGE X FENTY. Роликом знаменитість барбадоського походження поділилася у своєму Instagram з майже 140 млн підписників.

Молода мама знялася у відвертому чорному корсеті з глибоким декольте та зав'язками на спині. Волосся Рірі було зібране в охайний пучок, а на обличчі візажисти зробили макіяж з акцентом на яскраво-червоні губи.

Також до провокативного аутфіту бізнеследі додала трендові рукавички та ботфорти.

"savagex.com", — лаконічно прокоментувала відео найбагатша співачка сучасності.

[ + – ] Ріанна

Зазначимо, що менш як за добу публікація Рірі зібрала 3,5 млн лайків.

У травні 2022 34-річна Ріанна вперше стала мамою. У зірки та її бойфренда, американського репера A$AP Rocky, народився син, якого вони досі не показали громадськості. Також приховується ім'я первістка артистки.

Попри це, вони досі не уклали офіційного шлюбу. Раніше повідомлялося, що знаменитості зроблять це після народження сина.

[ + – ] Ріанна під час вагітності Фото: Instagram ririgalbadd

Нагадаємо, Ріанна та її коханий готові до поповнення в родині.

Також Фокус писав про розповіді Ріанни про її сина.