У відвертому корсеті. Ріанна приміряла нову колекцію свого білизняного бренду (відео)
Знаменитість активно просуває свіжу капсулу власного бренду.
34-річна американська співачка Ріанна знялася у рекламному відео нової колекції свого білизняного бренду SAVAGE X FENTY. Роликом знаменитість барбадоського походження поділилася у своєму Instagram з майже 140 млн підписників.
Молода мама знялася у відвертому чорному корсеті з глибоким декольте та зав'язками на спині. Волосся Рірі було зібране в охайний пучок, а на обличчі візажисти зробили макіяж з акцентом на яскраво-червоні губи.
Також до провокативного аутфіту бізнеследі додала трендові рукавички та ботфорти.
"savagex.com", — лаконічно прокоментувала відео найбагатша співачка сучасності.
Зазначимо, що менш як за добу публікація Рірі зібрала 3,5 млн лайків.
У травні 2022 34-річна Ріанна вперше стала мамою. У зірки та її бойфренда, американського репера A$AP Rocky, народився син, якого вони досі не показали громадськості. Також приховується ім'я первістка артистки.
Попри це, вони досі не уклали офіційного шлюбу. Раніше повідомлялося, що знаменитості зроблять це після народження сина.
Нагадаємо, Ріанна та її коханий готові до поповнення в родині.
Також Фокус писав про розповіді Ріанни про її сина.