Ріанна та A$AP Rocky готові до поповнення в родині
Навесні 2022 у зіркової пари народився син.
34-річна американська співачка Ріанна та її бойфренд, репер A$AP Rocky готові до поповнення в родині. Про це пише Elite Daily.
Інсайдер, близький до зіркового подружжя, заявив, що новоспечені батьки не збираються зупинятися на одній дитині.
"Ріанна та A$AP так закохані і прекрасно проводять разом час… Вони чудова команда, коли справа доходить до того, щоб бути батьками свого маленького хлопчика", — розповідає джерело.
За словами інсайдера, Рірі завжди мріяла стати мамою, тому дуже пишається цим.
"Вона хотіла би мати більше дітей з A$AP у майбутньому", — зазначає джерело.
У травні 2022 34-річна Ріанна вперше стала мамою. У них з бойфрендом народився син, ім'я та обличчя якого поки невідомі широкій масі. Лише нещодавно бізнесвумен та найбагатша співачка сучасності зізналася, що її первісток кумедний та товстий.
Попри це, Рірі та батько її дитини досі не уклали офіційного шлюбу. Раніше повідомлялося, що вони зроблять за сприятливих умов уже після народження дитини.
Нагадаємо, Ріанна у шкіряному аутфіті сходила на побачення з A$AP у кав'ярню-морозиво.
Також Фокус писав про відверту зйомку Ріанни через пів року після перших пологів.