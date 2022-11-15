Ріанна та A$AP Rocky готові до поповнення в родині

Навесні 2022 у зіркової пари народився син.

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34-річна американська співачка Ріанна та її бойфренд, репер A$AP Rocky готові до поповнення в родині. Про це пише Elite Daily.

Інсайдер, близький до зіркового подружжя, заявив, що новоспечені батьки не збираються зупинятися на одній дитині.

"Ріанна та A$AP так закохані і прекрасно проводять разом час… Вони чудова команда, коли справа доходить до того, щоб бути батьками свого маленького хлопчика", — розповідає джерело.

За словами інсайдера, Рірі завжди мріяла стати мамою, тому дуже пишається цим.

"Вона хотіла би мати більше дітей з A$AP у майбутньому", — зазначає джерело.

[ + – ] Ріанна під час першої вагітності Фото: Getty Images

У травні 2022 34-річна Ріанна вперше стала мамою. У них з бойфрендом народився син, ім'я та обличчя якого поки невідомі широкій масі. Лише нещодавно бізнесвумен та найбагатша співачка сучасності зізналася, що її первісток кумедний та товстий.

[ + – ] Ріанна та A$AP Фото: Getty Images

Попри це, Рірі та батько її дитини досі не уклали офіційного шлюбу. Раніше повідомлялося, що вони зроблять за сприятливих умов уже після народження дитини.

Нагадаємо, Ріанна у шкіряному аутфіті сходила на побачення з A$AP у кав'ярню-морозиво.

Також Фокус писав про відверту зйомку Ріанни через пів року після перших пологів.