Африканські кіски та шкіряний total-look. Новий вихід Ріанни (фото)

Молоді батьки сходили на побачення в Західному Голлівуді.

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34-річна американська співачка Ріанна сходила на побачення в чорному шкіряному аутфіті. Про це пише Daily Mail.

Молода мама та американський репер A$AP Rocky сходили у кав'ярню у Лос-Анджелесі. Для неофіційного виходу зіркова пара обрала темні парні луки.

Бізнесвумен продемонструвала чорний total-look. На Рірі були шкіряна вузькі штани та оверсайз куртка з акцентним комірцем. На ногах знаменитості барбадоського походження були трендові ковбойки. А як аксесуар до луку вона додала темні сонцезахисні окуляри. Волосся артистки було заплетене в африканські косички.

Тим часом молодий батько обрав для виходу чорний бомбер, білу майку та вільні джинси. На ногах репера були шкіряні чоботи.

[ + – ] Ріанна та A$AP Rocky

У травні 2022 Рірі вперше стала мамою. У них з A$AP Rocky народився син, якого вони поки не показують публіці. Втім, відомо, що хлопчик вже володіє мільйонними статками своїх знаменитих батьків.

Після народження сина співачка тривалий час не відновлювала своє медійне життя, проте нещодавно записала два саундтреки для Marvel та організувала грандіозне шоу для показу нової колекції свого білизняного бренду.

[ + – ] Ріанна Фото: badgalriri

Нагадаємо, Ріанна через пів року після перших пологів знялася у відвертій фотосесії.

Також Фокус писав про первістка Ріанни та її бойфренда. За словами молодої мами, він кумедний та товстий.