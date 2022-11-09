"Він кумедний". Ріанна вперше розповіла про свого сина

Знаменитість вперше стала мамою у травні 2022.

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34-річна американська співачка Ріанна вперше розповіла про свого сина. Про це пише People.

Під час зйомок показу нової колекції білизняного бренду артистки Savage X Fenty Vol. 4 у Лос-Анджелесі молода мама розмовляла з журналістами видання про свого 6-місячного сина, якого вона народила від репера A$AP Rocky у травні 2022.

"Він смішний, він щасливий — і він пухкий!" — зізналася Рірі..

У майбутньому показі мод Ріанна сказала, що вона представлена ​​в розділі "Мати-природа".

[ + – ] Ріанна з бойфрендом Фото: Getty Images

"Я з нетерпінням чекаю, коли [люди це побачать]", — сказала вона. "Це моя перша справжня справа, яку я зробила, відколи у мене народилася дитина, щодо роботи".

Незважаючи на те, що це четверта презентація її дизайну Savage X Fenty, Ріанна, яка також випустила свою нову пісню для Marvel "Lift Me Up", сказала, що "кожне шоу" здається таким же особливим, як і спочатку.

"Мені подобається бачити нові тіла, нові силуети, нові особистості, нових персонажів, нові енергії", — розповідає бізнеследі.

[ + – ] Ріанна вагітна Фото: badgalriri

34-річна співачка не показує публіці свого первістка та не розкриває його імені, проте відомо, що хлопчик уже володіє мільйонними статками зіркових батьків.

Нагадаємо, Ріанна все активніше повертається до роботи після народження первістка.

Також Фокус писав про новий стильний монохромний образ Ріанни для осені 2022.