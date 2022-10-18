Не тільки Супербоул. Ріанна запише саундтрек для Marvel
Знаменитість уже працює над двома піснями для сиквелу популярного фільму.
34-річна американська співачка Ріанна запише саундтрек для Marvel. Про це повідомляє Just Jared.
Повідомляється, що артистка барбадоського походження вже працює над двома піснями, які прозвучать у фільмі "Чорна пантера: Ваканда назавжди". Картина-сиквел кіновсесвіту Marvel повинна вийти на широкі екрани вже 11 листопада 2022.
Офіційно молода мама не коментувала свою співпрацю зі знаменитою кіностудією. Проте раніше Рірі анонсувала свій виступ на Супербоулі-2023.
Коли журналісти запитали найбагатшу сучасну співачку про те, як вона ставиться до свого майбутнього виступу після тривалої перерви та першої вагітності, Ріанна відповіла: "Я нервую, я схвильована".
У травні 2022 34-річна знаменитість та її коханий A$AP Rocky вперше стали батьками. У зіркової пари народився син, ім'я та обличчя якого досі невідомі публіці. Після перших пологів Рірі тривалий час не виходила на публіку, проте за кілька місяців планомірно повертається до світського активного життя.
Нагадаємо, Ріанна вийшла на публіку в ультракоротких шортах.
Також Фокус писав про стильний осінній образ 2022, який раніше продемонструвала Ріанна.