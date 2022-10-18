Не только Супербоул. Рианна запишет саундтрек для Marvel

Знаменитость уже работает над двумя песнями для сиквела популярного фильма.

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34-летняя американская певица Рианна запишет саундтрек для Marvel. Об этом сообщает Just Jared.

Сообщается, что артистка барбадосского происхождения уже работает над двумя песнями, прозвучащими в фильме "Черная пантера: Ваканда навсегда". Картина-сиквел киновселенной Marvel должна выйти на широкие экраны уже 11 ноября 2022.

Официально молодая мама не комментировала сотрудничество со знаменитой киностудией. Однако ранее Рири анонсировала свое выступление на Супербоуле-2023.

[ + – ] Рианна Фото: Getty Images

Когда журналисты спросили самую богатую современную певицу о том, как она относится к своему предстоящему выступлению после длительного перерыва и первой беременности, Рианна ответила: "Я нервничаю, я взволнована".

В мае 2022 34-летняя знаменитость и ее возлюбленный A$AP Rocky впервые стали родителями. У звездной пары родился сын, имя и лицо которого пока неизвестны публике. После первых родов Рири долгое время не выходила на публику, однако через несколько месяцев планомерно возвращается к светской активной жизни.

[ + – ] Рианна Фото: badgalriri

Напомним, Рианна вышла на публику в ультракоротких шортах.

Также Фокус писал о стильном осеннем образе 2022, который ранее продемонстрировала Рианна.