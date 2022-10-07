Ріанна вийшла у світ в ультракоротких шортах (фото)

Знаменитість готується до довгоочікуваного виступу на Super Bowl.

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34-річна американська співачка Ріанна вийшла у світ в ультракоротких шортах. Про це пише Daily Mail.

Молоду маму помітили в Західному Голлівуді під час прогулянки. Для осіннього виходу на публіку знаменитість барбадоського походження обрала total-black аутфіт — ультракороткі спортивні шорти з монограмою, темне худі із зображенням репера DMX з колаборації Balenciaga X Yeezy. На ногах співачки були гумові капці Adidas.

Як аксесуари до образу Рірі додала масивні трендові окуляри, каблучки та срібну підвіску. Волосся артистки було розпущене.

Співачка наразі активно готується до довгоочікуваного виступу на Супербоулі.

Коли журналісти запитали молоду маму про те, як вона ставиться до свого майбутнього виступу після тривалої перерви, вона відповіла: "Я нервую, я схвильована".

[ + – ] Ріанна

Зазначимо, що кофта Ріанни коштує 370 фунтів стерлінгів (понад 16 тисяч гривень).

Навесні 2022 Ріанна та її коханий, репер ASAP Rocky вперше стали батьками. У зіркової пари народився син, якого вони не поспішають показувати публіці. Під час вагітності зірка часто демонструвала відверті та стильні образи, то ж після народження первістка не стала зраджувати своєму стилю.

[ + – ] Ріанна Фото: Instagram/badgalriri

Нагадаємо, Ріанна вийшла на публіку у відвертій корсетній сукні.

Також Фокус писав про ідеальний яскравий спортивний костюм для осені та зими 2022, який напередодні продемонструвала Ріанна.