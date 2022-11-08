Ріанна продемонструвала ідеальний total-black образ для осені 2022 (фото)

Знаменитість знайшла чудову альтернативу легінсам.

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34-річна американська співачка Ріанна продемонструвала ідеальний монохромний образ для осені 2022. Про це пише Daily Mail.

Молода мама відправилася на вечерю в популярний нью-йоркський ресторан Caviar Russe. Для виходу у світ знаменитість обрала total-black образ. На Ріанні була чорна приталена сорочка з розстібнутими зверху ґудзиками та акцентними рукавами, штани кльош із зав'язками на щиколотках. Волосся зірки сцени барбадоського походження було розпущене.

На ногах Рірі були гостроносі ботильйони на підборах. А як аксесуари до листопадового аутфіту вона додала масивні темні окуляри, мініатюрний клатч та кольє з буквою "D".

[ + – ] Ріанна

Зазначимо, що сорочка Ріанни коштує 505 фунтів стерлінгів (понад 21 тисячу гривень).

[ + – ] Ріанна

У травні 2022 Рірі вперше стала мамою. А восени записала саундтрек до продовження "Чорної пантери" від Marvel. Знаменитість уже повноцінно повертається до роботи. 9 листопада 2022 також планується показ нової колекції її білизняного бренду.

Нагадаємо, Ріанна вперше офіційно вийшла у світ після народження сина.

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