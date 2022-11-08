Рианна продемонстрировала идеальный total-black образ для осени 2022 (фото)

Знаменитость нашла отличную альтернативу леггинсам.

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34-летняя американская певица Рианна продемонстрировала идеальный монохромный образ для осени 2022. Об этом пишет Daily Mail.

Молодая мама отправилась на ужин в популярный нью-йоркский ресторан Caviar Russe. Для выхода в свет знаменитость выбрала total-black образ. На Рианне была черная приталенная рубашка с расстегнутыми сверху пуговицами и акцентными рукавами, брюки клеш с завязками на лодыжках. Волосы звезды сцены барбадосского происхождения были распущены.

На ногах Рири были остроносые ботильоны на каблуке. В качестве аксессуаров к ноябрьскому аутфиту она добавила массивные темные очки, миниатюрный клатч и колье с буквой "D".

[ + – ] Рианна

Отметим, что рубашка Рианны стоит 505 фунтов стерлингов (свыше 21 тысячи гривен).

[ + – ] Рианна

В мае 2022 Рири впервые стала мамой. А осенью записала саундтрек к продолжению "Черной пантеры" от Marvel. Знаменитость уже полноценно возвращается к работе. 9 ноября 2022 также планируется показ новой коллекции ее бельевого бренда.

Напомним, Рианна впервые официально вышла в свет после рождения сына.

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