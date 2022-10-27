Ріанна в розкішній сукні відвідала прем'єру "Чорної пантери" (фото)
Знаменитість записала саундтрек до фільму.
34-річна американська співачка Ріанна вперше офіційно вийшла у світ зі своїм бойфрендом після пологів. Про це пише Sky News.
Зірка сцени барбадоського походження відвідала прем'єрний показ фільму від Marvel "Чорна пантера: Ваканда назавжди", режисером якої став Раян Куглер. Молода мама та її коханий, американський репер A$AP Rocky разом з'явилися перед спалахами камер, тримаючись за руки.
Для виходу на публіку Рірі обрала розкішну оливкову сукню від Rick Owens з колекції осінь-зима 22, додавши до неї трендові рукавички та туфлі в тон основного наряду.
Волосся знаменитості було накручене легкими хвилями, а до святкового аутфіту Ріанна додала розкішні сережки та зробила акцент на вечірньому макіяжі.
Тим часом молодий батько Ракім Маєрс (справжнє ім'я музиканта) одягнувся відповідно до відтінків образу своєї коханої. Співак обрав для культурної події вільні штани та джинсовку.
У травні 2022 співачка вперше стала мамою. У зіркової пари народився син, якого вони поки не готові показувати публіці.
Як відомо, Ріанна записала саундтрек до продовження популярної історії "Чорної пантери".
Нагадаємо, Ріанна вийшла у світ у трендових штанах за 14 тисяч гривень.
Також Фокус писав про дату виходу нового треку Ріанни після багаторічної перерви.