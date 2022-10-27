Ріанна в розкішній сукні відвідала прем'єру "Чорної пантери" (фото)

Знаменитість записала саундтрек до фільму.

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34-річна американська співачка Ріанна вперше офіційно вийшла у світ зі своїм бойфрендом після пологів. Про це пише Sky News.

Зірка сцени барбадоського походження відвідала прем'єрний показ фільму від Marvel "Чорна пантера: Ваканда назавжди", режисером якої став Раян Куглер. Молода мама та її коханий, американський репер A$AP Rocky разом з'явилися перед спалахами камер, тримаючись за руки.

Для виходу на публіку Рірі обрала розкішну оливкову сукню від Rick Owens з колекції осінь-зима 22, додавши до неї трендові рукавички та туфлі в тон основного наряду.

Волосся знаменитості було накручене легкими хвилями, а до святкового аутфіту Ріанна додала розкішні сережки та зробила акцент на вечірньому макіяжі.

[ + – ] Ріанна

Тим часом молодий батько Ракім Маєрс (справжнє ім'я музиканта) одягнувся відповідно до відтінків образу своєї коханої. Співак обрав для культурної події вільні штани та джинсовку.

[ + – ] Ріанна та A$AP Rocky Фото: Getty Images

У травні 2022 співачка вперше стала мамою. У зіркової пари народився син, якого вони поки не готові показувати публіці.

[ + – ] Ріанна та A$AP Rocky

Як відомо, Ріанна записала саундтрек до продовження популярної історії "Чорної пантери".

Нагадаємо, Ріанна вийшла у світ у трендових штанах за 14 тисяч гривень.

Також Фокус писав про дату виходу нового треку Ріанни після багаторічної перерви.