Штани за 14 тисяч гривень та срібні окуляри. Новий образ Ріанни (фото)

Зірка сцени залишається вірною стилю спорт-шик.

Related video

34-річна американська співачка Ріанна поєднала в одному образі елегантність та спортивні нотки. Про це пише Daily Mail.

Молода мама виходила зі студії звукозапису в Каліфорнії, коли її помітили місцеві папараці. Судячи з усього, артистка активно готується до майбутнього виступу на Супербоулі-2023, яке вона анонсувала раніше.

Знаменитість барбодоського походження приміряла спортивну сіру футболку з цифрами та сірі джинси кльош. До жовтневого аутфіту Рірі додала блискучу сумку, масивні прикраси на шиї та трендові окуляри в срібній оправі. Волосся зірки було зібране в охайний пучок, а на ногах були туфлі в тон основного наряду.

[ + – ] Ріанна в Каліфорнії

Зазначимо, що штани Ріанни коштують 342 фунти стерлінгів (понад 14 тисяч гривень).

13 травня 2022 Ріанна та її бойфренд, американський репер A$AP Rocky вперше стали батьками. Втім, досі зіркові батьки не показали фанатам свого первістка. Також "під грифом секретно" ім'я малюка. Після народження дитини Рірі рідше з'являлася на публіці, проте потрохи повертається до звичного життя знаменитості в Америці.

[ + – ] Новий образ Рірі

Нагадаємо, Ріанна через кілька місяців після перших пологів вийшла у світ в ультракоротких шортах.

Також Фокус писав про осінній стильний образ 2022 від Ріанни.