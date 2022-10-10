Брюки за 14 тысяч гривен и серебряные очки. Новый образ Рианны (фото)

Звезда сцены остается верной стилю спорт-шик.

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34-летняя американская певица Рианна объединила в одном образе элегантность и спортивные нотки. Об этом пишет Daily Mail.

Молодая мама выходила из звукозаписывающей студии в Калифорнии, когда ее заметили местные папарацци. Судя по всему, артистка активно готовится к предстоящему выступлению на Супербоуле-2023, которое она анонсировала ранее.

Знаменитость барбодосского происхождения примеряла спортивную серую футболку с цифрами и серые джинсы клеш. К октябрьскому аутфиту Рири добавила блестящую сумку, массивные украшения на шее и трендовые очки в серебряной оправе. Волосы звезды были собраны в аккуратный пучок, а на ногах были туфли в тон основного наряда.

[ + – ] Рианна в Калифорнии

Отметим, что штаны Рианны стоят 342 фунта стерлингов (более 14 тысяч гривен).

13 мая 2022 Рианна и ее бойфренд, американский рэпер A$AP Rocky впервые стали родителями. Впрочем, до сих пор звездные родители не показали фанатам своего первенца. Также "под грифом секретно" имя малыша. После рождения ребенка Рири реже появлялась на публике, однако постепенно возвращается к привычной жизни знаменитости в Америке.

[ + – ] Новый образ Рири

Напомним, Рианна спустя несколько месяцев после первых родов вышла в свет в ультракоротких шортах.

Также Фокус писал об осеннем стильном образе 2022 от Рианны.