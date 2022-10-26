Названо дату виходу нового треку Ріанни

Знаменитість записала саундтрек до популярного фільму.

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Стало відомо, коли вийде нова пісня 34-річної американської співачки Ріанни. Про це повідомляє кіностудія Marvel у своєму Twitter.

На сторінці компанії у соцмережі з'явилося загадкове відео з буквою "R" та назвою кінострічки. Судячи з усього, довгоочікуваний трек вийде 28 жовтня 2022.

Раніше повідомлялося, що артистка барбадоського походження активно працює над саундтреком до фільму "Чорна пантера: Ваканда назавжди".

[ + – ] У Marvel натякнули на вихід треку Ріанни

Сама ж Ріанна офіційно не прокоментувала реліз нового треку, проте поділилася анонсом шоу свого бренду Fenty.

"Відлік починається зараз… 👀 #SAVAGEXFENTYSHOW VOL. 4 11.09.22 @savagexfenty @amazonfashion", — зазначила зірка сцени.

Наразі Рірі активно повертається до роботи та медійного життя. Вона вже знялася в кількох рекламних кампейнах своїх брендів спідньої білизни та косметики. Також молода мама часто виходить у світ, демонструючи стильні та відверті аутфіти.

У травні 2022 співачка та її бойфренд, американський репер ASAP Rocky вперше стали батьками. У них народився син, якого зіркові батьки поки не готові показувати публіці. Не розкривається зокрема і ім'я первістка співачки.

Нагадаємо, Ріанна почала співпрацю з відомою кіностудією.

Також Фокус писав про вихід молодої мами Ріанни у світ в ультракоротких шортах.