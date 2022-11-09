"Он забавный". Рианна впервые рассказала о своем сыне

Знаменитость впервые стала мамой в мае 2022.

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34-летняя американская певица Рианна впервые рассказала о своем сыне. Об этом пишет People.

Во время съемок показа новой коллекции бельевого бренда артистки Savage X Fenty Vol. 4 в Лос-Анджелесе молодая мама разговаривала с журналистами издания о своем 6-месячном сыне, которого она родила от рэпера A$AP Rocky в мае 2022.

"Он забавный, он счастлив — и он толстый!" — призналась Рири.

В предстоящем показе мод Рианна сказала, что она представлена ​​в разделе "Мать-природа".

[ + – ] Рианна с бойфрендом Фото: Getty Images

"Я с нетерпением жду, когда [люди это увидят]", — сказала она. "Это мое первое настоящее дело, которое я сделала, когда у меня родился ребенок, относительно работы".

Несмотря на то, что это четвертая презентация ее дизайна Savage X Fenty, Рианна, также выпустившая свою новую песню для Marvel "Lift Me Up", сказала, что "каждое шоу" кажется таким же особенным, как и вначале.

"Мне нравится видеть новые тела, новые силуэты, новые личности, новые персонажи, новые энергии", — рассказывает бизнес-леди.

[ + – ] Рианна Фото: badgalriri

34-летняя певица не показывает публике своего первенца и не раскрывает его имени, однако известно, что мальчик уже владеет миллионным состоянием звездных родителей.

Напомним, Рианна все активнее возвращается к работе после рождения первенца.

Также Фокус писал о новом стильном монохромном образе Рианны для осени 2022.