Ріанна знялася у відвертій фотосесії через пів року після пологів (фото)

Знаменитість показала свою фігуру після перших пологів.

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34-річна американська співачка Ріанна знялася у відвертій фотосесії через пів року після народження первістка. Знімками бізнесвумен ділиться у своєму Instagram.

Артистка барбадоського походження у рамках просування нової колекції свого бренду білизни SAVAGE X FENTY знялася у відвертій фотосесії, примірявши розкішні вбрання.

Молода мама показала свою фігуру через пів року після пологів, адже у травні 2022 Рірі вперше стала мамою. З того часу вона стала рідше з'являтися на публіці, проте наразі поступово повертається до роботи, записавши саундтрек для Mаrvel та анонсувавши виступ на Супербоулі.

[ + – ] Ріанна

"Підготуйте свою вечірку до перегляду 👀🍾", — зазначила американська знаменитість, анонсувавши показ 9 листопада 2022.

[ + – ] Ріанна

Під час показу нової колекції бренду Ріанни на подіум вийшли Джонні Депп, Ірина Шейк, Кара Делевінь та інші знаменитості. Проте сестри Хадід, як відомо, відмовилися взяти участь у показі через запрошення Джонні Деппа після його скандального розлучення з Ембер Герд.

Нагадаємо, Ріанна продемонструвала ідеальний монохромний образ для осені 2022.

Також Фокус писав про одкровення Ріанни про її первістка.