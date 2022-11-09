Рианна снялась в откровенной фотосессии через полгода после родов (фото)

Знаменитость показала свою фигуру после первых родов.

Related video

34-летняя американская певица Рианна снялась в откровенной фотосессии спустя полгода после рождения первенца. Снимками бизнес-вумен делится в своем Instagram.

Артистка барбадосского происхождения в рамках продвижения новой коллекции своего бренда белья SAVAGE X FENTY снялась в откровенной фотосессии, примерив роскошные наряды.

Молодая мама показала свою фигуру через полгода после родов, ведь в мае 2022 Рири впервые стала мамой. С тех пор она стала реже появляться на публике, однако постепенно возвращается к работе, записав саундтрек для Marvel и анонсировав выступление на Супербоуле.

[ + – ] Рианна

"Подготовьте свою вечеринку к просмотру 👀🍾", — отметила американская знаменитость, анонсировав показ 9 ноября 2022.

[ + – ] Рианна

Во время показа новой коллекции бренда Рианны на подиум вышли Джонни Депп, Ирина Шейк, Кара Делевинь и другие знаменитости. Однако сестры Хадид, как известно, отказались принять участие в показе из-за приглашения Джонни Деппа после его скандального развода с Эмбер Херд.

Напомним, Рианна продемонстрировала идеальный монохромный образ для осени 2022.

Также Фокус писал об откровении Рианны о ее первенце.