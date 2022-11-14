Африканские косички и кожаный total-look. Новый выход Рианны (фото)

Молодые родители сходили на свидание в Западном Голливуде.

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34-летняя американская певица Рианна сходила на свидание в черном кожаном аутфите. Об этом пишет Daily Mail.

Молодая мама и американский рэпер A$AP Rocky сходили в кафе в Лос-Анджелесе. Для неофициального выхода звездная пара выбрала темные парные луки.

Бизнесвумен продемонстрировала черный total-look. На Рири были кожаные узкие штаны и оверсайз куртка с акцентным воротничком. На ногах знаменитости барбадосского происхождения были трендовые ковбойки. А в качестве аксессуара к луку она добавила темные солнцезащитные очки. Волосы артистки были заплетены в африканские косички.

Тем временем молодой отец выбрал для выхода черный бомбер, белую майку и свободные джинсы. На ногах рэпера были кожаные сапоги.

[ + – ] Рианна и A$AP Rocky

В мае 2022 Рири впервые стала мамой. У них с A$AP Rocky родился сын, которого они пока не показывают публике. Впрочем, известно, что мальчик уже владеет миллионным состоянием своих знаменитых родителей.

После рождения сына певица долго не восстанавливала свою медийную жизнь, однако недавно записала два саундтрека для Marvel и организовала грандиозное шоу для показа новой коллекции своего бельевого бренда.

[ + – ] Рианна Фото: badgalriri

Напомним, Рианна через полгода после первых родов снялась в откровенной фотосессии.

Также Фокус писал о первенце Рианны и ее бойфренда. По словам молодой мамы, он смешной и толстый.