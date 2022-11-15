Рианна и A$AP Rocky готовы к пополнению в семье

Весной 2022 у звездной пары родился сын.

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34-летняя американская певица Рианна и ее бойфренд, рэпер A$AP Rocky готовы к пополнению в семье. Об этом пишет Elite Daily.

Инсайдер, близкий к звездным супругам, заявил, что новоиспеченные родители не собираются останавливаться на одном ребенке.

"Рианна и A$AP так влюблены и прекрасно проводят вместе время… Они отличная команда, когда дело доходит до того, чтобы быть родителями своего маленького мальчика", — рассказывает источник.

По словам инсайдера, Рири всегда мечтала стать мамой, потому очень гордится этим.

"Она хотела бы иметь больше детей с A$AP в будущем", — отмечает источник.

[ + – ] Рианна во время первой беременности Фото: Getty Images

В мае 2022 34-летняя Рианна впервые стала мамой. У них с бойфрендом родился сын, имя и лицо которого пока неизвестны широкой массе. Лишь недавно бизнесвумен и самая богатая певица современности призналась, что ее первенец забавный и толстый.

[ + – ] Рианна и A$AP Фото: Getty Images

Несмотря на это, Рири и отец ее ребенка до сих пор не заключили официальный брак. Ранее сообщалось, что они сделают уже в благоприятных условиях после рождения ребенка.

Напомним, Рианна в кожаном аутфите сходила на свидание с A$AP в кафе-мороженое.

Также Фокус писал об откровенной съемке Рианны через полгода после первых родов.