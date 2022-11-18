В откровенном корсете. Рианна примерила новую коллекцию своего бельевого бренда (видео)

Знаменитость активно продвигает свежую капсулу собственного бренда.

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34-летняя американская певица Рианна снялась в рекламном видео новой коллекции своего бельевого бренда SAVAGE X FENTY. Роликом знаменитость барбадосского происхождения поделилась в своем Instagram с почти 140 млн подписчиков.

Молодая мама позировала в откровенном черном корсете с глубоким декольте и завязками на спине. Волосы Рири были собраны в аккуратный пучок, а на лице визажисты сделали макияж с акцентом на ярко-алые губы.

Также к провокативному аутфиту бизнес-леди добавила трендовые перчатки и ботфорты.

"savagex.com", — лаконично прокомментировала видео самая богатая певица современности.

[ + – ] Рианна

Отметим, что менее чем за сутки публикация Рири собрала 3,5 млн лайка.

В мае 2022 34-летняя Рианна впервые стала мамой. У звезды и ее бойфренда, американского рэпера A$AP Rocky, родился сын, которого они до сих пор не показали общественности. Также скрывается имя первенца артистки.

Несмотря на это, они до сих пор не заключили официальный брак. Ранее сообщалось, что знаменитости сделают это после рождения сына.

[ + – ] Рианна во время беременности Фото: Instagram ririgalbadd

Напомним, Рианна и ее возлюбленный готовы к пополнению в семье.

Также Фокус писал о рассказах Рианны о ее сыне.