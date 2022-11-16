Рианна призналась, что больше всего любит в своем сыне

Ребенка до сих пор не показывают публике и не раскрывают его имени.

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34-летняя американская певица Рианна рассказала, что больше всего любит в своем сыне. Об этом пишет E! Оnline.

По словам самой богатой певицы современности, ее ребенок самый счастливый в мире. А как уже известно, малыш владеет миллионным состоянием своих звездных родителей.

"Он смешной. Независимо от того, что ты делаешь или что ты чувствуешь, когда он улыбается тебе, все остальное уходит", — призналась Рианна.

[ + – ] Рианна и A$AP Rocky Фото: Getty Images

Рианна и репер A$AP Rocky в мае впервые стали родителями. Звездная пара, об отношениях которой стало известно в начале 2020, не раскрывает имени своего первенца и не показывает его лицо общественности. Только известно, что Рири родила мальчика 13 мая 2022.

Во время беременности знаменитость барбадосского происхождения кардинально изменила моду для беременных своими провокационными и стильными образами.

[ + – ] Рианна во время беременности Фото: Instagram/badgalriri

Несмотря на совместного ребенка и романтические отношения, Рианна и ее возлюбленный до сих пор не заключили официальный брак.

Напомним, Рианна показала фигуру через полгода после первых родов и снялась в откровенной фотосессии.

Также Фокус писал о планах Рианны и ее бойфренда на пополнение в семье.