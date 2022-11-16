Ріанна зізналася, що найбільше любить у своєму синові

Малюка досі не показують публіці та не розкривають його імені.

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34-річна американська співачка Ріанна розповіла, що найбільше любить у своєму синові. Про це пише E! online.

За словами найбагатшої співачки сучасності, її дитина найщасливіша у світі. А як уже відомо, малюк володіє мільйонними статками своїх зіркових батьків.

"Він кумедний. Незалежно від того, що ти робиш чи що ти відчуваєш, коли він посміхається тобі, усе інше відходить", — зізналася Ріанна.

[ + – ] Ріанна та A$AP Rocky Фото: Getty Images

Ріанна та репер A$AP Rocky у травні вперше стали батьками. Зіркова пара, про стосунки якої стало відомо на початку 2020, не розкриває імені свого первістка та не показує його обличчя громадськості. Лише відомо, що Рірі народила хлопчика 13 травня 2022.

Під час вагітності знаменитість барбадоського походження кардинально змінила моду для вагітних своїми провокативними та стильними образами.

[ + – ] Ріанна під час вагітності Фото: Instagram/badgalriri

Попри спільну дитину та романтичні стосунки, Ріанна та її коханий досі не уклали офіційного шлюбу.

Нагадаємо, Ріанна показала фігуру через пів року після перших пологів та знялася у відвертій фотосесії.

Також Фокус писав про плани Ріанни та її бойфренда на поповнення в родині.