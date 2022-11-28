Рианна с бойфрендом в ярких образах посетили фестиваль на Барбадосе (фото)

Звездная пара прилетела на родину артистки.

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34-летняя американская певица Рианна посетила с бойфрендом регги-фестиваль. Об этом пишет Daily Mail.

Молодая мама и рэпер A$AP Rocky оторвались на ярком событии на Барбадосе. Звездная пара стала гостями музыкального регги-фестиваля Imagine Weekend.

Для выхода в свет Рири выбрала ярко-красное мини-платье Magda Butrym с вырезами на животе. К образу она добавила клатч в тон основного аутфита и колье-чокер из бисера. Волосы звезды сцены барбадосского происхождения были заплетены в африканские косички.

Тем временем Раким Майерс (настоящая фамилия музыканта) выбрал для выхода яркую кофту, бриджи цвета хаки, панамку и красную рубашку. На ногах рэпера были яркие сандалии с белыми носками.

[ + – ] Рианна с бойфрендом на Барбадосе

Отметим, что мини-платье Рианны стоит 1184 фунта стерлингов (около 53 тысяч гривен).

[ + – ] Рианна с бойфрендом на Барбадосе

В мае 2022 Рианна впервые стала мамой. У них с возлюбленным родился сын, имя и лицо которого пока держится в секрете. Однако известно, что мальчик уже владеет миллионным наследием своих звездных родителей.

Напомним, Рианна примерила новую коллекцию своего бельевого бренда.

Также Фокус писал о том, что больше всего Рианна любит в своем сыне.