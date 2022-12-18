Рианна впервые показала лицо своего сына (фото)

Знаменитость родила первенца в мае 2022 года. Ролик с малышом в автокресле набрал миллионы лайков в считанные часы.

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34-летняя американская певица Рианна впервые показала лицо своего сына. Об этом пишет CNN.

Звезда сцены поделилась забавным видео в TikTok, на котором семимесячный малыш позирует в автокресле. Между тем, артистка барбадосского происхождения что-то ему рассказывает.

В считанные часы ролик набрал миллионы лайков. Это первый раз с мая 2022 года, когда молодая мама показывает лицо своего сына, имя которого до сих пор держится в секрете.

[ + – ] Сын Рианны [ + – ] Сын Рианны

Также накануне папарацци "поймали" Рианну и ее бойфренда A$AP Rocky с сыном во время фотосессии на пляже. Судя по всему, артистка решила первой выложить лицо сына в соцсети перед тем, как это сделают СМИ.

В мае 2022 34-летняя Рири впервые стала мамой. В течение семи месяцев она не показывала лицо сына и не раскрывала его имени.

A$AP Rocky и певица барбадосского происхождения официально не женаты. Хотя сообщалось, что они узаконят свои отношения после рождения первенца.

[ + – ] Рианна с бойфрендом и сыном

За время беременности Рианна часто демонстрировала стильные и откровенные наряды, кардинально меняя моду для беременных.

Напомним, Рианна с отцом ее ребенка посетили фестиваль на Барбадосе в ярких образах.

Также Фокус писал об откровении Рианны относительно ее первенца. По словам звездной мамы, малыш очень смешной и толстый.