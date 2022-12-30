З камінням Swarovski. Ріанна продемонструвала кросівки за пів мільйона грн (фото)

Знаменитість відправилася на побачення зі своїм бойфрендом.

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34-річна американська співачка Ріанна вийшла у світ у кросівках за майже пів мільйона гривень у Лос-Анджелесі. Про це пише Daily Mail.

Молода мама відправилася на побачення зі своїм бойфрендом, репером Ракімом Меєрсом (більш відомий як A$AP Rocky). Для виходу у світ артистка обрала темне худі, шорти та коричневу шубу. Волосся знаменитість барбадоського походження зібрала, а на обличчі зробила легкий макіяж.

Втім, родзинкою передноворічного аутфіту Рірі стало взуття. Поп-діва обрала темно-оливкові кросівки Nike Dunks з камінням Swarovski.

Тим часом супутник Ріанни був одягнутий у шкіряну чорну куртку, штани та білу футболку. На ногах музиканта були масивні кросівки.

[ + – ] Ріанна з бойфрендом на побаченні

Зазначимо, що ціна розкішний кросівок Ріанни становить 10 142 фунтів стерлінгів (близько 457 тисяч гривень).

У травні 2022 Ріанна вперше стала мамою. У зіркової пари народився син, ім'я якого поки не розривають публіці. А обличчя показали лише в грудні 2022.

Після перших пологів артистка поступово повертається до роботи і вже записала два саундтреки для Marvel.

Нагадаємо, Ріанна вперше показала публіці обличчя свого первістка.

Також Фокус писав про ніжний та стильний образ для побачення від Ріанни.