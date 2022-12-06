З яскравим макіяжем і в шифоновій сукні: Ріанна сходила з бойфрендом на романтичну вечерю

Знаменитість проводить час зі своїм бойфрендом у Маямі.

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34-річну співачку та успішну бізнесвумен Ріанну сфотографували разом з бойфрендом A$AP Rocky на шляху до ресторану Carbone в Саут-Біч. Про це пише Harpers Bazaar.

Для вечері зірка вибрала дуже ефектний образ.

Її вбрання складалося з максісукні без бретельок, зробленої з прозорої чорної тканини, з відповідною чорною спідньою білизною і чорними туфлями на шпильках. Свій мінімалістський образ співачка поєднувала зі сміливими аксесуарами, одягнувши кілька дуже довгих золотих ланцюжків, що висіли на одному плечі та спускалися до стегна, а також каблучки з діамантами. У руці співачка тримала вінтажну сумку від Fendi Baguette із візерунком із коричневого пітона.

Макіяж Ріанна зробила з яскравими аквамариновими тінями для повік та бронзовою металевою помадою.

Тим часом її бойфренд був одягнений у синьо-білу сорочку в тонку смужку з простою білою футболкою під нею, а також штани в сіру смужку, чорні туфлі та сіру шапку з логотипом від Gucci. Він доповнив образ сережками та кольє з діамантами.

Раніше зіркова пара завітала на захід — виставку Art Basel Miami Beach.

Тоді Ріанна була одягнена в мерехтливий костюм зі стразами від бренду Khaite Argo із весняної колекції 2023 року, який доповнила гламурною сумкою від цього бренду. Вона завершила образ срібними босоніжками, діамантовим кольє та великими чорними сонцезахисними окулярами.

[ + – ] Ріанна Фото: Instagram @fusetv

Нагадаємо, молода мама Ріанна та репер A$AP Rocky відірвалися на яскравій події на Барбадосі. Зіркова пара стала гостями музичного реггі-фестивалю Imagine Weekend.