С ярким макияжем и в шифоновом платье: Рианна сходила с бойфрендом на романтический ужин

Знаменитость проводит время со своим бойфрендом в Майами.

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34-летнюю певицу и успешную бизнесвумен Рианну сфотографировали вместе с бойфрендом A$AP Rocky по пути в ресторан Carbone в Саут-Бич. Об этом пишет Harpers Bazaar.

Для ужина звезда выбрала весьма эффектный образ.

Ее наряд состоял из макси-платья без бретелек, сделанного из прозрачной черной ткани, с соответствующим черным нижним бельем и черными туфлями на шпильках. Свой минималистский образ певица сочетала со смелыми аксессуарами, надев несколько очень длинных золотых цепочек, которые висели на одном плече и спускались до бедра, а также кольца с бриллиантами. В руке певица держала винтажную сумку от Fendi Baguette с узором из коричневого питона.

Макияж Рианна сделала с яркими аквамариновыми тенями для век и бронзовой металлической помадой.

Между тем, ее бойфренд был одет в сине-белую рубашку в тонкую полоску с простой белой футболкой под ней, а также брюки в серую полоску, черные туфли и серую шапку с логотипом от Gucci. Он дополнил образ серьгами и колье с бриллиантами.

Ранее звездная пара посетила мероприятие — выставку Art Basel Miami Beach.

Тогда Рианна была одета в мерцающий костюм со стразами от бренда Khaite Argo из весенней коллекции 2023 года, который дополнила гламурной сумкой от этого же бренда. Она завершила образ серебряными босоножками, бриллиантовым колье и большими черными солнцезащитными очками.

[ + – ] Рианна Фото: Instagram @fusetv

Напомним, молодая мама Рианна и рэпер A$AP Rocky оторвались на ярком событии на Барбадосе. Звездная пара стала гостями музыкального регги-фестиваля Imagine Weekend.