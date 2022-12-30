С камнями Swarovski. Рианна продемонстрировала кроссовки за полмиллиона гривен (фото)
Знаменитость отправилась на свидание со своим бойфрендом.
34-летняя американская певица Рианна вышла в свет в кроссовках за почти полмиллиона гривен в Лос-Анджелесе. Об этом пишет Daily Mail.
Молодая мама отправилась на свидание со своим бойфрендом, рэпером Ракимом Мейерсом (более известным как A$AP Rocky). Для выхода в свет артистка выбрала темное худи, шорты и коричневую шубу. Волосы знаменитость барбадосского происхождения собрала, а на лице сделала легкий макияж.
Впрочем, изюминкой предновогоднего аутфита Рири стала обувь. Поп-дива выбрала темно-оливковые кроссовки Nike Dunks с камнями Swarovski.
Тем временем спутник Рианны был одет в кожаную черную куртку, брюки и белую футболку. На ногах музыканта были массивные кроссовки.
Отметим, что цена роскошных кроссовок Рианны составляет 10 142 фунтов стерлингов (около 457 тысяч гривен).
В мае 2022 Рианна впервые стала мамой. У звездной пары родился сын, имя которого пока не разрывается публике. А лицо показали только в декабре 2022 года.
После первых родов артистка постепенно возвращается к работе и уже записала два саундтрека для Marvel.
Напомним, Рианна впервые показала публике лицо своего первенца.
Также Фокус писал о нежном и стильном образе для свидания от Рианны.