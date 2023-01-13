Рианна поделилась тизером своего выступления на Супербоуле-2023 (видео)

Ранее сообщалось, что артистка может выйти на сцену со своим полугодовалым сыном.

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34-летняя американская певица Рианна опубликовала тизер своего выступления на Супербоуле-2023. Видео она поделилась на своей Instagram-странице с почти 140 млн подписчиков.

Артистка барбадосского происхождения рассказала о том, что поклонники могут увидеть во время долгожданного выступления в перерыве Суперкубка в феврале 2023 года.

Молодая мама опубликовала тизер в социальных сетях, на котором показано, как она попадает в центр внимания со звуковыми фрагментами играющих на фоне фанов.

"Мы ждали вас", — можно услышать на видео голос одного фаната, а другой голос сказал, что прошло более 2000 дней с момента ее последнего выступления вживую.

"Рири, где ты была?!" — спрашивает другой поклонник. А впоследствии играет хит певицы "Needed Me".

Звезда сцены показала в клипе желтую шубу, украшенную вопиющими украшениями. Она дополнила феерический образ яркими цветами и макияжем.

[ + – ] Рианна

Ранее сообщалось, что знаменитость может выйти на сцену со своим полугодовалым сыном, ведь не хочет, чтобы ее первенец упустил такую возможность.

Напомним, Рианна вышла в свет в роскошном платье от-кутюр в компании своего бойфренда.

Также Фокус писал о дорогой и роскошной обуви Рианны с камнями Swarovski.