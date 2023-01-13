Ріанна поділилася тизером свого виступу на Супербоулі-2023 (відео)

Раніше повідомлялося, що артистка може вийти на сцену зі своїм піврічним сином.

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34-річна американська співачка Ріанна опублікувала тизер свого виступу на Супербоулі-2023. Відео вона поділилася на своїй Instagram-сторінці з майже 140 млн підписників.

Артистка барбадоського походження розповіла про те, що шанувальники можуть побачити під час довгоочікуваного виступу у перерві Суперкубку у лютому 2023.

Молода мама опублікувала тизер у соціальних мережах, на якому показано, як вона потрапляє в центр уваги зі звуковими фрагментами фанів, які грають на фоні.

"Ми чекали на вас", — можна почути на відео голос одного фаната, а інший голос сказав, що минуло понад 2000 днів з моменту її останнього виступу наживо.

"Рірі, де ти була?!" — питає інший прихильник. А згодом грає хіт співачки "Needed Me".

Зірка сцени показала в кліпі жовту шубу, прикрашену кричущими прикрасами. Вона доповнила феєричний образ яскравими кольорами та макіяжем.

[ + – ] Ріанна

Раніше повідомлялося, що знаменитість може вийти на сцену зі своїм піврічним сином, адже не хоче, щоб її первісток пропустив таку можливість.

Нагадаємо, Ріанна вийшла у світ у розкішній сукні от-кутюр у компанії свого бойфренда.

Також Фокус писав про дороге та розкішне взуття Ріанни з камінням Swarovski.