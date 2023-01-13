Ріанна поділилася тизером свого виступу на Супербоулі-2023 (відео)
Раніше повідомлялося, що артистка може вийти на сцену зі своїм піврічним сином.
34-річна американська співачка Ріанна опублікувала тизер свого виступу на Супербоулі-2023. Відео вона поділилася на своїй Instagram-сторінці з майже 140 млн підписників.
Артистка барбадоського походження розповіла про те, що шанувальники можуть побачити під час довгоочікуваного виступу у перерві Суперкубку у лютому 2023.
Молода мама опублікувала тизер у соціальних мережах, на якому показано, як вона потрапляє в центр уваги зі звуковими фрагментами фанів, які грають на фоні.
"Ми чекали на вас", — можна почути на відео голос одного фаната, а інший голос сказав, що минуло понад 2000 днів з моменту її останнього виступу наживо.
"Рірі, де ти була?!" — питає інший прихильник. А згодом грає хіт співачки "Needed Me".
Зірка сцени показала в кліпі жовту шубу, прикрашену кричущими прикрасами. Вона доповнила феєричний образ яскравими кольорами та макіяжем.
Раніше повідомлялося, що знаменитість може вийти на сцену зі своїм піврічним сином, адже не хоче, щоб її первісток пропустив таку можливість.
Нагадаємо, Ріанна вийшла у світ у розкішній сукні от-кутюр у компанії свого бойфренда.
Також Фокус писав про дороге та розкішне взуття Ріанни з камінням Swarovski.