Ріанна може відправитися у світове турне: деталі

Знаменитість у лютому 2023 повинна виступити на Супербоулі.

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34-річна американська співачка Ріанна може відправитися у світове турне вже у 2023 році. Про це ексклюзивно повідомляє Page Six.

Музична індустрія вирує чутками про те, що молода мама збирається в тур після її довгоочікуваного виступу на Суперкубку у лютому 2023.

"Серед людей, які знають, було багато розмов, особливо в останній тиждень чи два, що Ріанна готується оголосити про тур", — ділиться один із інсайдерів. "Здається, наразі це більше, ніж просто чутки".

Зокрема повідомляється, що це все велика таємниця, від подробиць її шоу в перерві до того, що буде далі.

Це буде перший тур зірки сцени барбадоського походження з 2016 року, коли вона представляла свій альбом "Anti" на три континенти та дала 75 концертів.

Плітки почали поширюватися після того, як такі суперзірки, як Бейонсе, Мадонна та Тейлор Свіфт, оприлюднили свої плани здійснити тур у 2023.

[ + – ] Ріанна Фото: R I H A N N A/Instagram

12 лютого 2023 Рірі буде хедлайнером у таймі шоу Super Bowl LVII на стадіоні State Farm у Глендейлі, штат Аризона. Також повідомлялося, що на сцену артистка може вийти в компанії свого сина.

Візажист Прісцилла Оно поділилася, що Ріанна матиме "культовий" і "супер позачасовий" вигляд, коли вийде на сцену.

Нагадаємо, Ріанна виклала тизер свого виступу на Супербоулі-2023.

Також Фокус писав про виховання Ріанною свого первістка.